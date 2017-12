Der Russe kommt

Oh Röpcke, Röpcke, Röpcke wohin soll das mit ihnen noch führen? Die Artikel immer schlechter und die Lügen immer dreister. "I'm a real Journalist"-Röpcke langweilt sich. Kein Mensch interessiert sich noch für die Dummheiten der Ukrainischen Putsch-Regierung, der Krieg in Syrien ist zunächst einmal so gut wie beendet und die aktuellen Themen? Darüber schreibt sein Chef Julian Reichelt selbst. Was bleibt da noch? Richtig - der Russe!





Aber was soll man da noch schreiben? Alles schon mal da gewesen: Der Putin annektiert die Krim, führt Krieg in der Ostukraine, ermordet seine politischen Gegner, massakriert unschuldige Kinder, filmt den Trump, wie er sich in einem Moskauer Hotelzimmer von Nutten anpissen läßt, mischt sich in die Wahlen von den USA, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, dem Volksentscheid über den Brexit und über die Unabhängigkeit Kataloniens ein, macht Trump zum Präsidenten der USA...





Da ist kaum noch was drin. Das Thema ist praktisch ausgelutscht. Helfen würde ein richtig schöner Krieg, in dem die Slawen sich zunächst einen Vorteil verschafft haben, weil sie dem verschlafenen Westen jahrelang eine gewisse Friedfertigkeit vorgegaukelt haben, aber dann doch noch ordentlich verdroschen werden.





Was aber tun? Obwohl der Westen seit mehreren Jahren, Putin mehr oder weniger dazu einläd die drei baltischen Staaten Litauern, Lettland und Estland militärisch zu überfallen und sie wieder Russland einzuverleiben, rührt dieser sich nicht und verschmäht den ihm auf dem Silbertablett servierten vergifteten Happen.





Wie oft haben wir in den letzten Jahren lesen müssen, wie hilf- und schutzlos das Baltikum bei einem russischen Angriff wäre, das es praktisch nicht zu verteidigen wäre, wie leicht die Beute zu greifen sei. Weit unterlegen die Feuerkraft der Nato, Mängel beim Kriegsgerät, nationale Egoismen verhindern eine effektive Rüstung, bürokratische Hürden verhindern einen raschen Nachschub, Verkehrswege für schweres Kriegsgerät zu schmal, Brücken zu schwach und nicht zuletzt die zögernde zaudernde Politik die sich allzugern den Forderungen der feigen, ängstlichen Zivilisten beugt.





Was für ein Fest müsste es für Putin sein, mit seinen unbezwingbaren Kampfmaschinen, gesteuert von schlitzäugigen, den, ihr Herkunft als Slawen bezeugenden, hohen Wangenknochen, das Baltikum zu überfallen, Frauen zu schänden, Alte und Kinder zu massakrieren und alles in eine wüste Steppe zu verwandeln, gleich jener aus der sie selbst hervorgegangen sind. Aber der rührt sich nicht.





Aber wenn Putin schon keienen Krieg vom Zaun bricht, wie wäre es, wenn er einen plant und dafür seine slawischen Kampfroboter schon mal üben läßt? So ist ja bekannt, dass das Kaninchen oftmals schon beim Anblick der Schlange tot umfällt, weshalb die Schlange gar nicht mehr zubeißen muß. Wenn also die Schlange partout nicht zubeißen will, dann könnte es doch schon reichen, dem Karnickel die Schlange zu zeigen.





Flugs erfand der Röpcke also zwei Geheime, die ihm angeblich die Story von den heimlich, während des Manövers "Sapad 2017", für einen umfassenden Krieg, nicht nur gegen das Baltikum, sondern gegen ganz Europa übenden Russen erzählten:

"BILD sprach jedoch unlängst mit zwei führenden Experten eines westlichen Geheimdienstes. Sie enthüllten, dass Sapad 2017 weder eine „Anti-Terror-Übung“ noch „rein defensiv“ gewesen sei, sondern eine „Trockenübung“ für einen „vollständigen konventionellen Krieg gegen die Nato in Europa“.

(Verzeihung liebe Bildzeitung, wer soll euch denn die Geschichte von den zwei Schlapphüten, noch dazu "führende Experten" abnehmen, die so dämlich sind, ihr geheimes Wissen ausgerechnet der Bild anzuvertrauen, von der jeder Mensch weiß, das nicht einmal ihre eingeschworensten Leser ihr auch nur ein Wort glauben. Wollten sie die Welt warnen, ihr geheimes Wissen anvertrauen, so hätten sie ein Medium gewählt, dass in dem Ruf steht, wenigstens ab und an noch seriös zu berichten.)





Nun schon einmal erfunden mussten die zwei Geheimen gleich mal ihr gesamtes Wissen auf den Tisch der Bildzeitung legen:

"Laut der Geheimdienstquellen wurden dabei die Eroberung der baltischen Staaten (und Weißrusslands) sowie eine „Schockkampagne“ gegen westeuropäische Nato-Staaten wie Deutschland und die Niederlande, aber auch Polen, Norwegen und die neutralen Staaten Schweden und Finnland geprobt."

Der Werbeslogan US-amerikanischer und Ostasiatischer Reiseunternehmen "Europa in drei Wochen" bekommt da plötzlich eine ganz andere, beklemmende Bedeutung, von der Bildzeitung griffig formuliert:

" Die Eroberung der baltischen Staaten in wenigen Tagen".

"Den beiden Quellen zufolge probten die Kreml-Streitkräfte, die „aus russischer Sicht verwundbarste Region der Nato“ zu erobern – die drei baltischen Staaten."

„Dazu müsste schnell die Operation Suwalki-Lücke umgesetzt werden“.

"Die „Lücke von Suwalki“ ist die Achillesferse der Nato"

"Auch die westlichen Militärs in Warschau machen keinen Hehl daraus, dass vor allem das Baltikum im Ernstfall nicht zu halten ist. Ein Blick auf die Karte macht deutlich, warum. Es geht um die einzige Landverbindung zwischen Polen und Litauen, einen schmalen Korridor, den die Nato-Strategen für den labilsten Teil des Bündnisgebietes halten. Diese sogenannte Lücke von Suwalki, benannt nach einer Stadt im Nordosten Polens, ist nur rund 100 Kilometer breit, stößt im Norden an die russische Exklave Kaliningrad, im Süden an Weißrussland, einen engen militärischen Verbündeten Moskaus."

"um Polen und jegliche Verstärkung der Nato aus Litauen abzuschneiden."

"Genau das hat Russland auch getan und den künstlichen Staat „Veyshnoria“ genau an der Stelle der 40 Kilometer langen Landbrücke zwischen Polen und Litauen eingerichtet (jedoch auf weißrussischem Territorium)."

"Gleichzeitig probte Russland, 'Flugplätze und Häfen (der baltischen Staaten) zu naturalisieren oder unter seine Kontrolle zu bringen, damit dort keine Verstärkung aus anderen Nato-Ländern eintreffen kann'“.

"Die Experten betonten, dass es sich dabei im Notfall in den ersten paar Tagen um eine rein militärische Operation handeln würde. 'Das heißt, man muss keine Länder besetzen und ‚Volksrepubliken’ ausrufen oder ähnliches, sondern die Häfen, Flughäfen usw. besetzen'."

"Übung zur Bombardierung Westeuropas, vor allem Deutschlands".

"Die Geheimdienstquellen enthüllten, dass „an zwei Tagen die Fernfliegerkräfte der russischen Luftwaffe an der Übung teilnahmen und Simulationsflüge über der Ost- und Nordsee durchführten. Sie probten die Bombardierung westeuropäischer Ziele und näherten sich der deutschen und dänischen Küste von der Nordsee aus sowie von der Ostsee aus dem schwedischen, finnischen und polnischen Festland. Zu der Übung gehörten aus dem strategischen Bomber Tu-95 sowie Schlachtflugzeugen, wie etwa Jagdflugzeugen und Tankflugzeugen, bestehende Angriffswellen“.

"Sie kehrten zu ihren Stützpunkten zurück, bevor sie die Küsten von Nato-Mitgliedsstaaten erreichten."

"Im wirklichen Fall würde zu ihren Zielen „die kritische Infrastruktur gehören, also Flugplätze, Häfen, die Stromversorgung usw., um die entsprechenden Länder in einen Schock zu versetzen, so dass die Bevölkerung von ihrer Regierung verlangt: ‚Wir sollten uns nicht einmischen und uns lieber um Frieden bemühen’."

"Den Quellen zufolge könnten diese riskanten Manöver (über der Nordsee) zeigen, dass Russland 'Angriffe zur Machtdemonstration' geplant habe, die tief in den westlich beherrschten Luftraum eindringen."

"Die Quelle nannte auch Ereignisse, die KEINEN Krieg auslösen würden, wie etwa ein Nato-Beitritt Schwedens oder Finnlands. 'Sie drohen mit militärischen Maßnahmen, sollten diese zwei Länder der Nato beitreten, aber wir glauben nicht, dass dies ihre rote Linie ist'. Nicht einmal eine direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien würde einen Krieg gegen die Nato auslösen, meint die Quelle. 'Schlimmstenfalls würden sie sich wohl zurückziehen, aber das würde zu keinem Krieg in Europa führen'."

Nachtrag:

"'Die NATO beobachtet die uneingeschränkte Neutralität, Unabhängigkeit und Souveränität Moldaus', sagte Rose Gottermoeller, stellvertretende Generalsekretärin der NATO. 'Der Nordatlantische Block arbeitet mit anderen neutralen Staaten zusammen, darunter mit Schweden, Finnland und der Schweiz sowie mit Ländern, die enge Beziehungen zu Russland haben, wie Armenien. Neutralität bedeutet nicht, dass wir keine starken Partner sein können'."

"Laut Pavel Filip, dem moldauischen Ministerpräsidenten, sichert die Existenz des Büros in der Republik Moldau eine Neuordnung der bilateralen Aktivitäten gemäß den Zielen des Aktionsplans der Moldau-NATO-Partnerschaft für 2017-2019."

"Die Bundesrepublik hat vor vielen Jahren versprochen 2 Prozent des Bruttoinlandprodiktes für die Verteidigung aufzuwenden. Derzeit sind es gerade einmal 1,2 Prozent. Der überschaubare Zuwachs im Wehretat reicht gerade einmal um die schlimmsten Löcher zu stopfen. Die Modernisierung der Bundeswehr jahrzehntelang verschlafen. Das muss sich nun ändern....Die stärkste Wirtschaftsmacht Europas muss auch militärisch nachlegen. Sie muss in Führung gehen."

Warum, fragt sich der mit ein wenig Verstand ausgestattet Mitteleuropäer und notabene auch die Mitteleuropäerin, sollte Russland die baltischen Staaten erobern wollen? Weder Litauen noch Lettland oder Estland verfügen, ausser über etwas Bernstein, mit dem die Russen selbst aus den eigenen Lagern ihre Wände tapezieren können, über irgendwelche Bodenschätze, auf die Russland ein Auge hätte werfen können. Sie sind klein und unbedeutend, und wie die EU zur Zeit schmerzlich erfahren muss, äußerst renitent. Was will Putin damit? Ganz im Gegenteil: Das Baltikum würde Putin wie Blei an den Füssen hängen.Die Antwort zeigt die überaus eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, die hinter den beiden Schlapphüten der Bild stecken:Das hat etwas von dem frühkindlichen "Haben wollen" und zwar nur deshalb, weil der Kumpel im Sandkasten das Förmchen gerade in der Hand hat.Die ganze Sache braucht etwas Fleisch. Also erfindet man eine "Operation Suwalki-Lücke", so was wie "Operation Barbarossa":Zur Erklärung: Die Suwalki-Lücke ist ein Nato-Begriff, der die ca. 65 km Luftlinie lange Landbrücke von Polen nach Litauen bezeichnet, die sich zwischen der russischen Enklave Kaliningrad, das frühere Königsberg, und der Grenze zu Weißrussland erstreckt.Auf die Idee, dass hier die beste Stelle ist, um sich das Förmchen zu krallen, hat die Russen das Schwesterblatt der Bild, "Die Welt" schon vor über einem Jahr gebracht. Die titelte nämlich am 9. Juli 2016:Die an Landesverrat grenzende Veröffentlichung von geheimen Erkenntnissen aus den Nato-Denkfabriken verdankte das Blatt damals einigen überaus geschwätzigen Natogenerälen:Seither, so lassen uns immer wieder in unregelmässigen Abständen erscheinenden Presseberichte vermuten, hat der Russe nicht nur eines seiner gierigen Augen auf das Baltikum und die Lücke von Suwalki geworfen. Etwas stutzig macht allerdings die von den zwei Bild-Geheimen übermittelte Begründung der Russen für diesen kriegerischen Akt. Irgendetwas muss Putin falsch verstanden haben in dem Bericht der "Welt", will er doch die Lücke von Sulwaki militärisch besetzen,Irgendwie scheint der Herr des Kreml Polen von irgendetwas oder irgendwem abschneiden zu wollen und auch die Verstärkung der Nato, so scheint er zu vermuten kommt nicht etwa aus ihrem Kerngebiet, den USA, Kanada und Westeuropa, sondern aus dem kleinen Litauen. Sollte Putin also annehmen, die Nato habe ihre gesamten Reseven in Litauen deponiert und verstärke sich bei Bedarf einzig und allein aus diesem Land, so macht ein Angriff und eine Eroberung des Baltikum natürlich wieder Sinn (oder sollte man den Ganzen Schwachsinn lieber Widersinn nennen).Aber es kommt noch besser. Die Phantasie des Julian Röpcke scheint schier unerschöpflich und unerfindlich dämlich:Geben sie sich keine Mühe. Auch nach mehrmaligem lesen ergibt der Satz keinen Sinn. Da dringt der Pferdefüssige mit seinen slawisch Heerscharen in die zwei Natoländer Polen und Litauen ein umeinzurichten - aber dann doch nicht wirklich? ...sondern auf weissrussischem Territorium?Was ist mit Röpcke? Nimmt er Drogen? Halluziniert er? Spielt er auf seinem Dienst-PC zu viele Ballerspiele, die ihm eine andere Realität vorgaukeln? Glaubt er gar seine eigenen Geschichten? Wir machen uns Sorgen, bildete er sich doch vor Zeiten schon einmal ein, "a real Journalist" zu sein.Röpckes Fantasie scheint unerschöpflich, sicher mit ein Grund, dass er von Reichelt in die Redaktion der Bild geholt wurde. Kann er doch ansonsten mit keinerlei Qualifikation glänzen. Aber er besitzt scheinbar die Fähigkeit, sich in seine Stories hineinzusteigern. Das treibt ihn dazu seine eigentlich dünnen Geschichtchen mit immer mehr Beiwerk auszuschmücken. So setzt er dann schon mal Sätze zwischen Anführungsstriche, so als seien sie genau so gesprochen worden. Das soll Authentizität vortäuschen, haucht den erdachten Geheimen ein wenig Leben ein:Was das sein soll "diese Erklärung bleibt uns Röpcke schuldig. Klingt aber so wunderbar martialisch: Naturalisieren - dem Erdboden gleichmachen, das Gebiet in seinen Urzustand zurückversetzen mit Bomben und Granaten. Da ist Röpcke, der sich zu den Hochzeiten des Syrienkrieges den Spitznamen "Jihad Julian" ehrlich verdient hatte, ganz in seinem Element - plattmachen, ausradieren, liquidieren, naturalisieren.Aber der Antwort auf die Frage, was die Russen nun im Baltikum wollen könnten, haben wir uns immer noch nicht einen Millimeter genähert. Einzig die "Sandkasten - Förmchen-Theorie" steht im Raum. Unterstrichen wird sie von den zwei Geheimen, die in der Bild inzwischen zu Experten (Experten für was?) mutiert sind:Also noch einmal: Russland überfällt das Baltikum, macht Flughäfen und Häfen plattsie und weiß dann nicht so recht, was man nun mit den neu gewonnene Territorien anfangen soll. Besetzen will man sie nicht,will man auch nicht daraus machen. Russland, so sagen die "Experten" wollen einfach nur ein bisschen besetzen spielen. Also: Sandkasten - Förmchen-Theorie".Was es allerdings mit demauf sich hat, in dem sich die russischen Occupanten laut Aussage unserer "Experten", befinden, bleibt völlig rätselhaft.Ergo, noch ist das erste Rätsel nicht endgültig gelöst, tut sich schon das nächste auf. Röpcke jedoch trägt nichts dazu bei diese Rätsel zu lösen. Er macht derweil ein neues, noch viel größeres Fass auf:Nun ist die Katze aus dem Sack. Der Russe, unsere Altvorderen haben es ja schon gewußt, aber durch das laissez Fair der letzten Generationen ist dieses alte Wissen verschüttet worden, strebt die Weltherrschaft an:Zunächst die paar schiddrigen Flughäfen und Häfen im Baltikum "naturalisiert" und dan ran an die Filetstückchen in Deutschland, Holland, Schweden, Finnland und Polen. Vor lauter Schrecken gerät Röpke der letzte Satz dermassen durcheinander, dass er gänzlich unverständlich bleibt. Aberklingt so unheimlich gut. Es riecht förmlich nach zigtausendfachem Tod, nachwobei wir wieder beim Spezialthema des Julian Röpcke wären.Wie knapp wir einer Katastrophe wirklich entkommen sind, zeigt die Tatsache das:zwar "probten, aber zum Glück und aus einem, für Röpcke völlig unerfindlichem Grund:Dafür aber weiß er dank der zwei Trenchcoat-Träger im Dunklen der Anonymität, dass:Schon wieder so eine Nullnummer, die die Russen da geprobt haben. Würden sie die westlichen Länder aufmerksam beobachten, dann wüssten sie, dass es keineswegs des hohen und risikoreichen Aufwands eines Angriffs aufbedarf, damit die "Ausser den paar berufsmässigen Kriegstreibern in der Presse und der Politik ist der überwiegende Teil der Bevölkerung - übrigens Herr Röpcke aufgemerkt - nicht nur Westeuropas, schon längst der Auffassung, dass wirsollten, statt der Rüstungsindustrie unser sauer verdientes Geld in den gierigen Rachen zu werfen.Aber daran, dass das nicht so bleibt und die viel zu friedfertigen Bürger wieder eine schöne Militärparade, zum Beispiel am, in Heldengedenktag umbenannten Volkstrauertag, schätzen lernen oder an Orden und Ehrenzeichen für ein von Granaten zerschmettertes Bein, einen abgetrennten Arm, den Verlust des Augenlichts oder den Tod eines Kindes, Gefallen finden, daran arbeitet der Julian Röpcke. Dazu dienen seine ExpertenDiese Figuren, die so geheim sind, dass Röpcke uns sogar über ihre Herkunft, den Geheimdienst für den sie arbeiten, ja sogar über ihre physische Existenz im Zweifel läßt, spielen dabei eine höchst existente Rolle. Sie verkauft uns Röpcke als geradezu allwissend. Sie scheinen direkt aus dem Zentrum, dem Herzen der Finsternis, dem Kreml in Moskau zu berichten. Sie geben zum erstmal einen kleinen Zipfel des großen Geheimnisses, warum Russland das Leben vieler tausender oder gar Millionen Menschen opfern sollte für ein paar Quadratkilometer nutzloses Land preis:Uns gefriert das Blut in den Adern. Die Russen gefährden das Leben von Millionen von Menschen, ja die Existenz unserer Erde, nur um uns ihre Macht zu demonstrieren. So, als wenn wir nicht schon lange wüssten, dass die Hasadeure an den Hebeln der Macht in der Lage sind, uns alle, die gesamte Menschheit, zu jeder Zeit und wann immer ihnen danach ist, nicht nur zu Asche zu verbrennen, sondern uns in unsere Elementarteilchen zu zerlegen.Aber solche Überlegungen sind nicht in Röpckes Sinn. Er will uns Glauben machen, dass wir diese blutrünstigen Bestien, die uns unser Förmchen entreissen wollen, nur hin und wieder kräftig auf die gierigen Pfoten hauen muss, dann ist und bleibt alles gut. Darum nennt uns die geheime Macht, die Julian Röpcke besuchte und gleich der immer wieder in Gerüchten auftauchenden Ufos sich in Luft auflösen und entschwinden ohne ein Spur zu hinterlassen auch ein paar Fingerklatscher, die wir doch mal versuchen könnten, um die Russen zu testen:Also ihr Kameraden in Olivgrün, die ihr in Syrien die Koalition der Willigen gegründet habt, jetzt da der IS besiegt, die irakischen und syrischen Zivilisten nicht mehr leben , wäre es doch ein lohnendes Ziel, die Russen ein wenig zu vermöbeln.Die gleichen Russen, die bereit sein sollen einen Krieg mit der Nato in Europa zu beginnen für ein Stück sandige Ostseeküste, würden sich in Syrien bestimmt nicht wehren? Das hat allerdings nur eine gewisse Logik, wenn man glaubt weiterhin Spielchen spielen zu können wie in der Ukraine, in Georgien und Moldawien. Hasadeure - siehe oben.Wer nun glaubt, das sei ja alles eher lustig, ein kleiner Tunichtgut bei der Bildzeitung rede Stuss und sei nicht weiter ernst zu nehmen, der täuscht sich gewaltig. Ein kurzer Blick auf gewisse Kreise bei Twitter zeigt, dass hinter solchen Lügengeschichten durchaus ein ernstzunehmdes Kalkül steckt. So wurde der Beitrag beispielsweise von Alex Kokcharov retweeted. Kokcharov ist bei dem weltweit agierenden Beratungsunternehmen IHS Markis verantwortlich für die "". IHS berät nicht nur Unternehmen, sondern auch Regierungen. Laut Twitter gefällt Kokcharov nicht nur der Blödsinn des Julian Röpcke, sondern auch Meldungen wie diese:Da findet man dann Sätze wie :oder:Wie war das doch noch mit den Spielchen in Moldavien?Auch der Militär-, Rüstung- und Natoexperte der ARD, Christian Thiel, hat Röpckes Erguss retweeted. Thiel ist glühender Verfechter einer stärkeren Aufrüstung des Westens und dabei hauptsächlich der Bundeswehr. Woher der geistige Wind bei dem Herrn Experten weht, konnten die Zuschauer der ARD-Tagesthemen am 15. Februar 2017 bewundern.Mit militärisch exaktem Kurzhaarschnitt saß da Christian Thiels vor der Kamera und trommelte erbarmungslos für mehr Umsatz für die Rüstungsindustrie:Das sind sie, die Zutaten aus denen man Kriege backt: Machtspielchen und Provokationen vor Moskaus Haustür und eine zügellose Hochrüstung, die Ängste und Aggressionen schürt.