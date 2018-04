Klaus-Dieter Frankenberger, ein fürchterlicher "Journalist"

"Offenkundig sind die Regierungen dieser Länder überzeugt, dass die Hintermänner der beispiellosen Tat im Kreml sitzen",

"...diese Aktionen selbst – etwa die Einverleibung der Krim, die Aggression gegen die Ostukraine, der Abschuss eines Verkehrsflugzeuges, Cyberangriffe oder Luftangriffe gegen Krankenstationen in Syrien"

"Es fällt auf, dass nach Verkündung der Ausweisungen vor der Gefahr der Eskalation gewarnt wird. Diese Warnung ergeht immer dann, wenn westliche Länder auf russische Aktionen reagieren."

"All die Länder, die sich zum Westen rechnen, handelten aus Jux und Tollerei oder, noch besser, auf Anweisung aus Washington".

"wo ein Präsident sitzt, der eben noch Putin zur Wiederwahl gratuliert hat",

"Interessenten und Anwälte Russlands",

"ignoriert, bagatellisiert oder bestenfalls als fraglich dargestellt."

"...eine Antwort auf einen Angriff mit einem chemischen Kampfstoff – die soll es nicht geben."

In einer alten, für viele immer noch glorreichen Zeit haben die Leute, wenn ihnen die Entscheidungen und Handlungsweisen ihrer poitischen Elite unerklärlich oder gar grotesk erschienen, wenn sie sie sich nicht erklären konnten oder wenn sie sich gar fürchteten und sich bedroht fühlten, sich damit beruhigt, dass sie sich einredeten: "Der Führer wird schon wissen was er tut!"Mit dieser vagen Gewissheit liessen sie sich nach Frankreich, nach Russland und bis nach Afrika schicken um dort Krieg zu führen, Not und Elend zu verbreiten und selbst auf fremden Schlachtfeldern in fernen Ländern den Tod zu finden. Sie opferten ihr Heim, ihr Hab und Gut, ihre Männer ihre Söhne und Väter mit diesem Stoßseufzer auf den Lippen. Sie schickten aber auch Millionen Menschen in die Gaskammern, sie töteten Millionen Menschen, die sie deportierten und in ihrer Kriegswirtschaft dazu zwangen, sich zu Tode zu schuften.Sie hatten die wichtigste Regel eines aufrechten Bürgers und Staatsbürgers gröbstens außer acht gelassen: Die Regel, alles was ihnen eingeredet wurde, zu hinterfragen. - Sich selbst ein Urteil zu bilden. Sich Zugang zu Fakten zu verschaffen und nur anhand dieser Fakten ihre Entscheidungen zu treffen.Heute 80 Jahre nachdem dieses "Der Führer wird schon wissen was er tut" dazu geführt hatte, nicht nur ganz Europa sondern die halbe Welt in Schutt und Asche zu legen, sondern dass Millionen und Abermillionen Menschen mit dem Leben dafür bezahlten, die ersten und zum Glück bisher einzigen Atombomben gezündet wurden, scheint nicht nur dieses Grauen vergessen, sondern auch was dazu geführt hatte, die grenzenlose Dummheit, Kritiklosigkeit und Unterwürfigkeit der Menschen gegenüber ihren Eliten.Wenn heute ein bekannter Scharfmacher wie Klaus-Dieter Frankenbergerin in der FAZ unwidersprochen im Fall des russischen Doppelagenten Skripal und seiner Tochter und der penälerhaften Reaktion des Westens gegenüber dem vermeindlich Schuldigen, Russland, behaupten kann:ohne auch nur ansatzweise diese Behauptung der Regierungen überprüft zu haben, so ist dass der Ausdruck dafür, dass der stramme, vorauseilnde Gehorsam des Untertanen großdeutscher Prägung wieder reichlich Platz gegriffen hat, in unserer Gesellschaft.Eine Einheitspresse trommelt auf uns ein. Sie spricht Verdächtigungen aus, lässt sie durch ständiges wiederholen zu Beweisen und schliesslich zu Wahrheiten werden, und nimmt sie anschliessend als Begründung dafür, dass eine neuerliche Verdächtigung nur dadurch, zunächst an Wahrscheinlichkeit und zunehmend an Gewissheit gewinnt, dass sie mit den zuvor zur Wahrheit hochgeschriebenen Verdächtigungen begründet wird.Bei Frankenberger liesst sich das dann so:Es ist keinesfalls so, dass Russland sich die Krim einverleibt hätte, wie Frankenberger es ausdrückt. Vielmehr hat dort ein Volksentscheid stattgefunden, bei dem es die OSZE abgelehnt hatte Wahlbeobachter zu entsenden. Die Mehrheitsentscheidung der Menschen auf der Krim für Russland wird selbst von den verbohrtesten Kalten Kriegern nicht abgestritten. Aber diese Tatsachen sind ja längst keine Bestandteile der öffentlichen Debatten mehr. Der Mainstream hat sich aus dem ständigen Wiederholen der gleichen Lügen (neuhochdeutsch Fakenews) eine eigene Wahrheit geschaffen. "Seit 5 Uhr 45 wird nunmehr zurückgeschossen".Ebenso verhält es sich mit der angeblichen(hier fällt auf, dass der Mainstream bis auf die einzelnen Worte immer wieder genau identische Redewendungen verwendet, ein Umstand, der zusätzliche Fragen aufwirft). Hier hat es von der mehrheitlich russisch sprechenden Bevölkerung im Frühjahr 2014 anhaltende Proteste gegen die Putschregierung in Kiew gegeben. Darauf hat diese mit rechtsradikalen Kräften durchsetzte Regierung, gegen die eigene Bevölkerung schwere Waffen, bis hin zu Artillerie eingesetzt. Daraufhin haben breite Teile der Bevölkerung zur Selbstverteidigung gegriffen. Diese Kräfte wurden, zumindest materiell, von Russland unterstützt.ist bis heute nicht aufgeklärt. Zwar hat die Untersuchungskommission unter der Führung der Niederlande nach quälend langen Untersuchungen behauptet, das Flugzeug sei mit einer BUK-Rakete abgeschossen worden (hier ist anzumerken, dass einer der Hauptverdächtigen dieses Verbrechens, die Ukraine, nicht nur mit am Tisch gesessen, sondern auch ein Vetorecht bei allen Veröffntlichungen des Gremiums hattte), die Nennung der Schuldigen ist aber bis heute ausgeblieben.Für unsere Presse kein Hindernis dafür, immer wieder dreist zu behaupten, Russland, oder die sogenannten Separatisten seien Schuld am Tod von 298 Menschen. Freankenberger und Konsorten sind es diese 298 Menschen nicht wert, dass man ihnen durch eine vorurteilsfreie Untersuchung Genugtuung widerfahren lässt.- Frankenberger macht sich nicht einmal mehr die Mühe, diese zu verifizieren - wer wurde angegriffen, von wem ist eh klar, welche Daten wurden gestohlen, wurden überhaupt irgendwelche Daten gestohlen? Die Propaganda unserer Medien hat so gut gearbeitet, dass das Wortreicht, um bestimmte, gewollte Denkschemata in Gang zu setzen. Dabei ist der ganze Hype um dieausgelöst worden durch die Wahlniederlage der ebenso siegessicher wie ignorant und überheblich agierenden Demokratischen Partei und ihrer angeblich unschlagbaren Kandidatin Hillary Clinton bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA.Diese ignoranten überheblichen und selbstgefälligen Politiker hatten keine Skrupel um ihres Selbstbetrugs willen, nicht sie hätten wegen ihrer Unfähigkeit verloren, sondern sie seien um ihren so sicheren Sieg von fremden, bösen, dämonischen Finsterlingen gebracht worden, die ganze Welt in eine schwere Krise zu treiben.Kommen wir zu den. Frankenberger und seinen zahlreichen Mitstreitern wird nicht einmal übel, wenn sie sich bei ausgewiesenen Terroristen und Kopfabschneidern bedienen, um ihre kruden Thesen zu Wahrheiten werden zu lassen. Im Syrienkrieg und besonders im Kampf um Aleppo meldeten die von den USA, Saudi-Arabien, Bahrein und noch einigen anderen verbrecherischen Regimen unterstützten islamistischen Terroristen fast täglich die vollständige Zerstörung irgendeines Krankenhauses in der umkämpften Stadt. Später stellte sich dann heraus, dass die meisten dieser Krankenhäuser noch standen und intakt waren, dass aber eben diese Verbrecher ihre Quatiere in den Krankenhäusern genommen hatten.Aber die bombardierten Krankenhäuser wurden so lange immer wieder beschrieben, bis sie zur Wahrheit, aber auch zu einem feststehenden Begriff wurden, der keiner Erklärung mehr bedarf.Frankenberger benutzt diese Metaphern nun dazu, um am nächsten Mythos zu arbeiten: Den Verätern im eigenen Land. Bekanntestes Beispiel die unseelige Dolchstoßlegende nach dem ersten Weltkrieg. Danach sei die deutsche Wehrmacht im Felde ungeschlagen. Ihre Niederlage sei vielmehr durch den Defätismus des eigenen Volkes herbeigeführt worden. Diese, von den Führern der kaiserliche Wehrmacht zur Entschuldigung ihres eigenen Versagens erfundene Geschichte, wurde durch die meinungsführende Hugenbergpresse so breit getreten, dass schließlich fast das ganze deutsche Volk daran glaubte. Was einem gewissen Adolf Hitler den Weg zur Macht freiräumte und den deutschen einen weiteren Krieg schmackhaft machte, hatte man doch, im Grunde siegreich und unschlagbar, den ersten großen Krieg nur durch die fehlende Unterstützung der "Heimatfront" verloren.Und es führte in der Weimarer Republik zu einer nie gekannten Hetze gegen Pazifisten, Sozialisten, Kommunisten und allgemein alle Vaterlandsverräter.Und das ist es, worum es Frankenberger geht. Er will die letzten Reste der Opposition ausrotten. Er will sie diffamieren, mundtot machen und endgültig aus dem öffentlichen Diskurs vertreiben.Frankenberger vermutet, besser er stellt fest, dass immer, wenn der bedrohte Westen sich anschickt, sich dem bösen Aggressor Russland entgegenzustellen, zwielichtige Gestalten, warum auch immer, diese Gegenwehr zu hintertreiben versuchen. Er macht sich über die Ängste und Bedenken in der Bevölkerung über die Eskalationspolitik des Westens in der Auseinandersetzung mit Russland lächerlich und versucht sie im Bereich der Fabeln und Märchen anzusiedeln:Und er fügt noch hinzu, um die Mär von einer besonderen Beziehung zwischen Putin und Donald Trumb aufrechtzuerhalten:so als gehöre es nicht zu den diplomatischen Gepflogenheiten, dass ein Staatsmann einem anderen zu dessen Wiederwahl gratuliert.Doch damit nicht genug. Man kann sich über Idioten lustig machen, will man aber die Volksseele in Wallung bringen, dann muss man den Anschein erwecken, diese sich idiotisch gebenden Appeasement-Anhänger seien gefährlich. Deshalb ordnet Frankenberger sie erst einmal richtig als,ein. Die oben, bereits erwähnten und im westlichen Mainstream geradezu ritualisierten Vorwürfe gegenüber Moskau würden von jenenErgo: Die Menschen, die sich besorgt über die Politik des Westens äussern, handeln nicht etwa aus dieser Besorgnis heraus, also aus eigenem Antrieb, sondern als fünfte Kolonne Russlands, als dessen. Und als solche hintertreiben sie die westliche Gegenwehr:Da ist er der Dolchstoß der Bevölkerung in den Rücken der kämpfenden Front und wir sind der Geschichte über die fünfte Kolonne Moskaus wieder ein Stückchen näher gekommenEs ist nicht Russland, es ist nicht Putin, der den Westen gefährdet und die Demokratien an den Rand ihrer Existenz bringt. Es sind die Politikerinnen und Politiker, wie Theresa May, Boris Johnson, Angela Merkel, Heiko Maas oder Jens Stoltenberg, die uns Fakten vorenthalten, damit wir uns unsere eigene Meinung und unser eigenes Urteil biden können, die uns sagen legt euch ruhig schlafen wir wissen schliesslich was gut und richtig ist und es sind, es fällt mir schwer ihn als einen solchen zu bezeichnen, die Journalisten wie Klaus-Dieter Frankenberger, die uns einschläfern, die uns wohlfeile Schuldige präsentieren mit denen wir uns beruhigen können: "Der Führer wird schon wissen was er tut."