Die Bombe als Lebensretter? - Warum kleine Nationen lernen die Bombe zu lieben

„Na, haben wir noch Spaß“,





Ja, hatten wir denn jemals Spaß? Mir ist schon klar, der Spiegel bezieht sich auf die haltlosen atomaren Drohungen des US-Präsidenten Trump gegenüber Nordkorea, die laut Spiegel aufziehende Kriegsgefahr. Der Spiegel will uns glauben machen, diese plötzlich am Horizont heraufziehende Gefahr eines Atomkrieges sei einzig Trump geschuldet.





Wo, so frage ich mich hat Marc Pitzke, der Autor des Textes auf Spiegel online gelebt in den letzten 50 oder noch mehr Jahren? Auf einem fernen Planeten?





Ist Trump der Böse, diabolisch grinsend, von schizophrenen Allmachtsphantasien getriebene Neurotiker, wie ihn uns Hoolywood in, z. B., den unendlich öden aber wie Kult verehrten Bond-Filmen zeigt? Ist er einer dieser einsamen Weltzerstörer, die eindimensional ausschliesslich böse sind - nur zu stoppen durch die ebenso eindimensional ausschliesslich Guten - übrigens, ebenfalls ausschliesslich (zumeist auch noch weißen) US-Bürger - wie sie uns jeden Abend in fassungslos schwachsinnigen US-Serien via Fernsehen die Wohnzimmer in einen Kriegsschauplatz verwandeln? Oder ist Trump nur das Produkt des US-amerikanischen Selbstwertgefühls, des Us-amerikanischen kollektiven Egoismus'?





Trump ist ein Populist, jemand der es versteht, die Seele der überwiegenden Mehrheit der US-Bürger zu berühren. Er spricht aus, was die meisten seiner Landsleute denken, was sie empfinden, was sie sich aber nie getraut haben offen zu sagen. US-Bürger, denen vom ersten Atemzug ihres Lebens an beigebracht wurde in „God’s own Land“ zu leben, auserkoren zu sein, der Welt das Heil zu bringen, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Menschen, die nie gelernt haben sich selbst und ihr handeln kritisch zu hinterfragen. Wenn dort wo ich stehe das Gute ist (und Gott) , dann ist alles drum herum, das nicht wie ich ist, automatisch böse - und das Böse muss bekämpft werden, notfalls, oder vielleicht sogar eher vorrangig, mit Feuer und Schwert.





Das haben die Ureinwohner Amerikas zu spüren bekommen, die schwarzen Sklaven, die Mexikaner, ausnahmslos auch die Menschen in Mittel-oder Zentralamerika und den Ländern Südamerikas, die ölreichen Länder Nordafrikas, Vorder- und Zentralasiens. Alle Nationen, die sich nicht widerstandslos vereinnahmen liessen, die ihren eigenen unabhängigen Weg gehen wollten, ob in Asien, wie etwa der Iran, Vietnam, Kambodscha, Laos, in Afrika der Kongo, Angola, Libyen, auf der arabischen Halbinsel Syrien, der Libanon, Irak oder Iran, auf dem Balkan Jugoslawien, Griechenland, Kleinststaaten wie Grenada oder Riesenreiche wie Russland.





Aber die USA kennen kein Schuldgefühl. Sie sind die Herren der Welt, von Gottes Gnaden. Sie machen sich die Erde untertan. Sie gebrauchen nicht was ihnen zusteht, ihnen steht zu, was sie brauchen. Wenn sie Land brauchen, dann nehmen sie es sich von den Ureinwohnern, wenn sie Kaffee, Bananen, Kakao haben wollen, dann müssen diese Rohstoffe eben auf fremden Land von Arbeitssklaven erzeugt werden, Erdöl, Gas, Erze, Diamanten, seltene Erden gehören ihnen, weil ihre Wirtschaft sie benötigt. Wenn ein Volk Pech hat und diese Rohstoffe unter dem Boden liegen den es seine Heimat nennt, dann muss es eben weichen - freiwillig oder durch brutale Gewalt.





Nordkorea ist kein Land in dem man leben möchte, kein Staat, der es seinen Bürgern gestattet sich frei und ungehindert auszusuchen, wie sie leben wollen. Es ist eine Diktatur übelster Sorte, in dem ein Menschenleben wenig bis gar nichts zählt. Aber ist Nordkorea auch, wie Ex-Präsident George W. Bush es formuliert, ein Schurkenstaat?





Hat Nordkorea andere Länder überfallen mit Krieg überzogen, durch seine Geheimdienste destabilisiert? Stellt es Forderung die über die der Achtung der eigenen Souveränität und Unversehrtheit seines Staatsgebietes hinausgehen? Unterhält es Militärbasen rund um den Globus, von wo aus es jederzeit gegen jedermann losschlagen kann? Verlangt Nordkorea von anderen Staaten, dass sie sein Wirtschaftssystem übernehmen, ihre Grenzen öffnen, damit es seine hochsubventionierten Produkte dort verkaufen kann?





Nordkorea mag aggressiv erscheinen, aber seine Führung hat erkannt, dass sich ein Land nur seine Unabhängigkeit bewahren kann, wenn es Atomwaffen besitzt. So traurig es ist, nur der Besitz der Atombombe, die Gefahr der eigenen totalen Vernichtung für den Angreifer, bewahrt ein Land vor den gesetzlosen, völkerrechtswidrigen Übergriffen der Großmächte, allen voran die USA.





Wer hat eigentlich bestimmt, welche Länder Atomwaffen besitzen dürfen und welche nicht? Gibt es rational nachvollziehbare Regelungen? Oder ist es einfach so, das die ersten Atommächte sich das Recht genommen haben kraft der eigenen angesammelten Sprengkraft zu bestimmen, wer diesen Planeten in die Luft sprengen darf und wer nicht? Was prädestiniert Frankreich, Großbritannien, Russland, China, Indien, Pakistan, Israel und die USA im Besitz dieser diabolischen Vernichtungswaffen zu sein und andere nicht? Warum darf Donald Trump abends vor den zu Bett gehen liebevoll über den roten Knopf streichen und sich selbst verliebt als Richter über Leben und Tod fühlen und Kim Jong-Un nicht?





Sind die Bomben in den USA sicherer als in Nordkorea? Was veranlasst uns zu dieser Annahme? Sind es nicht die USA,vor denen keine Nation sicher ist? Wikipedia zählt allein seit 1991, dem Jahr in dem die Sowjetunion sich auflöste 18 Militäraktionen der USA auf: